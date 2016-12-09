Совет раввинов Европы вручит премию королю Испании

13 декабря в Мадриде Совет раввинов Европы во главе с президентом организации главным раввином Москвы Пинхасом Гольдшмитом вручит премию имени раввина Великобритании лорда Иммануэля Якобовица королю Испании Филиппу VI. Об этом говорится в пресс-релизе Совета раввинов Европы, поступившем в пятницу в редакцию Noticia.ru. Премия присуждается государственным деятелям за вклад в развитие безопасности евреев Европы.

Церемония вручения премии пройдет в королевской резиденции дворце Эль-Пардо в Мадриде. Событие посетят раввины Совета раввинов Европы (СРЕ), российские бизнесмены Борис Минц и Ян Абрамов, являющиеся членами попечительского совета СРЕ, бизнесмен Александр Машкевич, а также чиновники из России и европейских стран.

"Присуждая премию Королю Испании, СРЕ, в первую очередь, выражает свою благодарность за смелые решения государства, принятые для того, чтобы искупить вину Испании за изгнание евреев в 1492 году, предложив всем потомкам сефардских евреев Испании получить испанское гражданство. Когда «закон о гражданстве» в отношении евреев был принят и введен в действие, двери испанского Королевства открылись миллионам евреев сефардского происхождения, проживающих в Израиле, Аргентине, Турции и других странах. "СРЕ также отмечает исключительный вклад Короля Филиппа VI в признание иудаизма и его наследия, в уважении памяти жертв Холокоста и признании героизма семи испанских дипломатов, которые спасали сефардских евреев во время Катастрофы, выдавая им испанские паспорта и которые являются Праведниками Народов Мира", - подчеркивается в пресс-релизе.

«Присуждая премию за вклад в развитие межнациональной и межрелигиозной толерантности, мы демонстрируем приверженность ценностям терпимости и демократии, которые составляют основу Европейского Союза, а также показываем пример другим странам и организациям, - отметил президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. – Сегодня Европы осознает, что ее враг – исламский радикализм – это угроза не только евреям, но и всему населению. Нам всем объявлена война, и победить в ней мы сможем только сообща. При этом наша задача также бороться против любых форм исламофобии и расизма в Европе. Публично одобряя и возвышая принципы терпимости и толерантности, мы призываем к этому все европейское сообщество».

Учрежденная в 2012 году премия впервые была вручена бывшему премьер-министру Польши и президенту Европарламента Ежи Бузеку. В 2013 году – канцлеру Ангеле Меркель за недопущение запрета обрезания в Германии, а в 2015 году премию присудили премьер-министру Франции Мануэлю Вальсу за борьбу с антисемитизмом.

Премия имени лорда Иммануэля Якобовица, главного раввина Великобритании и второго президента Совета раввинов Европы, была учреждена СРЕ в 2012 году. Премия присуждается за вклад того или иного государственного деятеля в дело развития толерантности и примирения на благо евреев разных стран.