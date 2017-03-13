Российский турпоток в Испанию за год вырос на 15%

Число туристов из России, посетивших Испанию в прошлом году, выросло на 15% по сравнению с 2015-м. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления министра культуры РФ Владимира Мединского. С учетом того, что в ближайшие месяцы впервые с 2014 года ожидается рост национальной экономики, эксперты надеются, что туристические потоки в Испанию в 2017 году увеличатся.

Испанская делегация станет особым гостем туристической выставки MITT, которая пройдет в Москве. В ее состав войдут компании гостиничного сектора и агентства путешествий, а также специализированные организации из различных регионов, занимающиеся туристическим продвижением.

С точки зрения роста числа русских туристов лидером в прошлом году оказался Кипр, где его показатели достигли 40%. За ним следуют Китай (20%) и Греция (15%). Кроме того, несмотря на западные санкции, на 7% выросло количество иностранных гостей и в России.

"Отрадно наблюдать за ростом числа путешественников из стран, которые обычно принимают наших туристов, в том числе из Испании, Италии и Франции", - отметил Мединский в ходе церемонии открытия международной выставки "Интурмаркет". По его мнению, подобные тенденции свидетельствуют о том, что, "несмотря на пропаганду против России, организованную западными СМИ, европейцы все равно стремятся приехать". "Они хотят своими глазами увидеть выдающуюся красоту, историю и культуру нашей страны", подчеркнул министр. Лидером по росту численности посетивших РФ туристов в прошлом году стал Иран с показателем в 72%. Этот факт напрямую связан с отменой санкций в связи с ядерной программой. Помимо этого, на 20% выросло число гостей из Китая, которые стали первыми иностранцами, посетившими Крым. Положительная динамика наблюдается также среди гостей из Индии и Южной Кореи.

Что касается внутреннего туризма, то в этой сфере также наблюдаются положительная динамика и рост на 10%, который затронул не только Москву и Санкт-Петербург, но и Татарстан, Краснодар и Алтай.

Мединский также подчеркнул, что доля туристического сектора в ВВП страны на данный момент составляет 3,4%. "Конечно, эта цифра далека от показателя в 10%, который наблюдается в основных туристических странах Европы и к которому мы стремимся, однако в любом случае данный сектор играет важную роль в национальной экономике", - заключил министр.