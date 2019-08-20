Российские моряки со стоящих в Испании судов пожаловались на голод

Российские моряки со стоящих в Испании судов Мурманского морского пароходства пожаловались в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF) на нехватку топлива и продуктов.
Об этом сообщил РИА Новости координатор ITF в РФ Сергей Фишов. Ранее сообщалось, что за границей из-за долов стоит несколько судов Мурманского морского пароходства, в том числе в Польше, Испании, Индии, Африке, Китае. Стоящий больше года в Литве арестованный сухогруз "Иван Лопатин" был продан с торгов в начале августа, по словам Фишова, часть прежнего экипажа уже репатриирована.
"Заполярье" и "Северная земля" стоят в Испании... (Моряки) говорят о нехватке топлива, проблемах со снабжением (продуктами питания)", - рассказал агентству Фишов, уточнив, что данные получены от инспектора федерации в Испании.
Позднее Фишов со ссылкой на представителя пароходства уточнил, что компания намерена сократить экипаж на каждом судне примерно с 15 до 7 человек. ITF намерена оказать помощь морякам.
В начале сентября 2018 года ОАО "Мурманское морское пароходство" заявляло, что испытывает финансовые трудности, однако опровергало, что компания находится в стадии банкротства.Темы: Русская Испания