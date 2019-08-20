В Испании заработало приложение по поиску русскоязычной помощи

В Испании запустили бесплатное приложение Pomogaika - сервис по поиску русскоязычной помощи в любой точке страны.
Pomogaika поможет быстро найти ближайший к вам русскоязычный сервис, будь то агентство недвижимости или заказ продуктов на дом. С помощью приложения можно найти ремонт техники, салон красоты, получить информацию о вузах, медицинских центрах, спортивных объектах и т.д.
Разместить информацию о своем объекте (сервисе, магазине, ресторане, услуге) можно, выбрав соответствующую кнопку в самом приложении, или написав на info@pomogaika.es
Размещайте информацию бесплатно, заходите в приложение и регистрируйтесь.Темы: Русская Испания