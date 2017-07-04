Российские инспекторы проверят испанский военный объект

"Инспекторы проверят военный объект в месте его обычного расположения в мирное время", - цитирует агентство "Интерфакс" начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, "программой визита предусмотрено проведение брифинга для российских специалистов, где им будет доведена информация от командования военного объекта относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Такие посещения осуществляются с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания вооружений и боевой техники, сказал С.Рыжков, слова которого приводит во вторник сайт Минобороны России.

"Мероприятие будет проводиться в течение одного дня", - уточнил С.Рыжков.

Целью Венского документа 2011 года является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В соответствии с этим документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах.

Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью и в отношении опасных инцидентов военного характера.

Государства-участники уведомляют друг друга по Сети связи ОБСЕ об определённых видах военной деятельности, приглашают на них наблюдателей, проводят инспекции указанного района, а также посещения воинских формирований для оценки правильности предоставляемой о них информации.