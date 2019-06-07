Путин о главе МИД Испании: «Пускай делом займется»

Президент России Владимир Путин прокомментировал выссказвания исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля. В мае испанский политик назвал Россию угрозой для Европы.
"Он, наверное, больше не министр иностранных дел, а крупный политический деятель современности, во всяком случае, видимо, хочет таким казаться", - сказал он в четверг на встрече с руководителями международных информагентств, отвечая на вопрос президента агентства EFE Фернандо Гарэа. Его слова приводит «Интерфакс».
"Пускай делом займется ваш министр иностранных дел, подумает о том, как выстраивать отношения на благо наших стран и народов", - добавил Путин.Темы: Русская Испания Политика