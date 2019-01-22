Пучдемон: никаких доказательств вмешательства России в каталонский кризис нет

"Конечно, это не так. Fake news. Никаких доказательств тому никогда не было, а были лишь огульные заявления ряда испанских СМИ и политиков-консерваторов (сторонников единства Испании — ред). Заметьте также, что в апреле 2018 года британский парламент опубликовал экспертный доклад, где отверг возможность "тайного влияния России на Каталонский кризис", - заявил Пучдемон в интервью "Комсомольской правде".