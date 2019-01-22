Испания проинспектирует танковый полк в Калининградской области

В период со вторника по четверг на территории РФ пройдет инспекция представителями Испании танкового полка в Калининградской области, сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Испанской стороной в качестве объекта посещения определен 11 отдельный танковый полк Западного военного округа, дислоцированный в г.Гусев Калининградской области", - цитирует сообщение «Интерфакс».

Целью посещения, отметил С.Рыжков, является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка.

"Инспекторам будет представлена, предусмотренная положениями Венского документа, информация о подразделении, а также возможность ознакомиться с основными системами вооружений и военной техники полка", - заявил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.