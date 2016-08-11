Профессор из России по ошибке попала за решетку в Барселоне

Профессор Елена Щербакова, преподаватель одного из российских вузов, отправляясь на каникулы в Грецию, и предположить не могла, что в итоге окажется за решеткой в Испании.

Как сообщает El Pais, в 2010 году в Каталонии был убит проживавший в Испании россиянин. В это же время в Россию улетели его жена Елена Щербакова вместе с падчерицей и ее мужем. В доме осталась только 17-летняя дочь убитого. Позже она объяснила, что не хотела покидать Барселону, потому что ей «здесь нравится». Когда полицейские пришли в дом с обыском, их внимание привлекла стена со свежей краской. Под ее слоем они нашли пятна крови. Оставшуюся в Испании девушку поместили в центр для несовершеннолетних. В 18 лет она покинула его. Ее мать – Елена Щербакова – стала главной подозреваемой и была объявлена в международный розыск.

В июле 2014 года Испания получила сигнал из Греции о том, что Щербакова прилетела туда в качестве туриста. В аэропорту она была задержана и провела месяц в заточении в Греции, а потом была экстрадирована в Испанию, где ее также поместили за решетку. Ошибка правоохранительных органов обеих стран заключалась в том, что они не потрудились сверить отпечатки пальцев и руководствовались лишь паспортными данными (совпали даты рождения, имя и фамилия). В результате профессор Елена Щербакова лишилась свободы на 59 дней – месяц в Афинах и месяц в Барселоне, пока испанский суд, наконец, не признал ошибку.

Задержанная оказалась инженером, профессором и университетским преподавателем. Она вдова и у нее есть дети. Теперь она требует компенсации в размере 5900 евро – по 100 евро за каждый день заточения.