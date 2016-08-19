Российский самолет-амфибия напугал жителей испанского севера

Утро понедельника на реке Миньо в северной Испании ознаменовалось переполохом в связи с появлением огромного гидросамолета, который, как показалось очевидцам, шел на снижение.

Как сообщают информационные агентства Испании, местные жители с ужасом наблюдали за ним, думая, что самолет падает. Его внешний вид, скорость и производимый им шум были поистине жуткими, поэтому граждане забили тревогу. Экстренные службы получили десятки звонков с сообщениями о возможной катастрофе.

Впрочем, в конце концов обстоятельства случившегося прояснились и паника улеглась. Речь шла о российском самолете-амфибии, который прибыл в данный район для тушения пожаров в Португалии и в момент инцидента забирал воду из реки.