Представитель Фридмана: повестки в суд еще не было

Российского миллиардера Михаила Фридмана еще не официально не вызывали в испанский суд. Но когда позовут, он явится и даст показания, заявил представитель бизнесмена. Ранее сообщалось, что прокуратура по делам о коррупции Испании запросила суд вызвать Фридмана в качестве подозреваемого по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. В прокуратуре не исключают, что Фридман, как акционер и кредитор предприятия, совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения компании, чтобы затем приобрести ее за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной.