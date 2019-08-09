Представитель Фридмана: повестки в суд еще не было

Российского миллиардера Михаила Фридмана еще не официально не вызывали в испанский суд. Но когда позовут, он явится и даст показания, заявил представитель бизнесмена. Ранее сообщалось, что прокуратура по делам о коррупции Испании запросила суд вызвать Фридмана в качестве подозреваемого по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. В прокуратуре не исключают, что Фридман, как акционер и кредитор предприятия, совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения компании, чтобы затем приобрести ее за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной.
Повестки пока не было, рассказал Forbes представитель Фридмана. «Все утверждения о причастности господина Фридмана к каким-либо незаконным действиям по отношению к компаниям Zed Group абсолютно ложны, — заявил он. — Мы уверены, что испанские власти, изучив суть дела, согласятся с нами».
Представитель Фридмана добавил, что высказанные в адрес бизнесмена подозрения, по всей видимости, являются следствием конспирологической теории, выдуманной Хавьером Перес Долсетом, руководителем Zed Worldwide.
Фридман будет действовать в рамках закона: он поедет на суд, когда позовут, он уверен в своей правоте и ему нечего скрывать, сказал Forbes источник, близкий к акционерам LetterOne (управляет зарубежными активами Фридмана и его партнеров). По словам собеседника Forbes, новое рассмотрение «пыльного» дела компании Zed было инициировано противниками Фридмана, которые стараются помешать LetterOne стать единоличным владельцем испанского продуктового ретейлера DIA. LetterOne стала акционером испанской сети в 2017 году и в начале года сообщила, что собирается стать единственным владельцем компании. Сделку ранее одобрил регулятор.Темы: Русская Испания Бизнес