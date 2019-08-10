Россиянин задержан по подозрению в краже яхты в Испании

У побережья Турции обнаружена яхта, которую угнали в апреле в порту Пальмы-де-Майорка. Задержаны россиянин и трое турков, находившиеся на борту. В Испании задержаны еще четверо. На Майорке - испанец, португалец и немец. А в Аликанте - гражданин Венгрии. Международная преступная группировка занималась похищениями дорогих яхт на Балеарских островах с целью их дальнейшей перепродажи по заниженным ценам, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на правоохранительные органы Испании.
Яхта, на которой задержали россиянина, оценивается в 3,5 млн евро. Благодаря слаженной работе полиции разных стран, украденную яхту удалось выследить сначала в Греции, а затем в Турции. Ее собирались продать с помощью сфальсифицированных документов. Преступники уже поменяли имя судна и все регистрационные данные.
На Майорке проведены обыски, в том числе в офисе одной из компаний и на борту еще одной яхты, где изъяты документы, компьютеры, жесткие диски, телефоны, холодное оружие и два дрона. Беспилотники могли использоваться для подробного изучения с воздуха стоящих в порту яхт и выбора «жертвы».
За последние два года испанским правоохранительным органам удалось найти еще две яхты, украденные на Балеарских островах. Первую обнаружили в Тунисе, а вторую - у берегов Балеарского архипелага.
О предполагаемой роли в преступной цепочке задержанного в Турции россиянина не сообщается.Темы: Русская Испания Пальма де Майорка