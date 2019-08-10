Россиянин задержан по подозрению в краже яхты в Испании

У побережья Турции обнаружена яхта, которую угнали в апреле в порту Пальмы-де-Майорка. Задержаны россиянин и трое турков, находившиеся на борту. В Испании задержаны еще четверо. На Майорке - испанец, португалец и немец. А в Аликанте - гражданин Венгрии. Международная преступная группировка занималась похищениями дорогих яхт на Балеарских островах с целью их дальнейшей перепродажи по заниженным ценам, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на правоохранительные органы Испании.