Послы Испании и Новой Зеландии обсудили в МИД РФ ситуацию в Сириии

Заместитель министра иностранных дел России Г.М.Гатилов принял посла Испании в РФ X.И.Карбахаля и временную поверенную в делах Новой Зеландии в РФ С.Уоррен по их просьбе. Стороны обменялись мнениями о ходе согласования в СБ ООН проекта резолюции по гуманитарной ситуации в Сирии, соавторами которой являются Мадрид и Веллингтон.

"С российской стороны было подтверждено, что в тексте этого документа должно быть четко указано на необходимость размежевания так называемой умеренной оппозиции с террористическими группировками. Другим принципиально важным моментом является закрепление положения о том, что в любом случае режим прекращения огня не распространяется на эти группировки", - отметили в российском МИД.