Суд Барселоны выдал европейский ордер на арест Дмитрия Фирташа

Суд №21 Барселоны выдал европейский ордер на задержание украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, который обвиняется в связях с организованной преступностью и отмыванием полученных криминальным путем 10 миллионов евро на территории Испании.

Как сообщают испанские СМИ, Фирташ на протяжении нескольких лет поддерживал отношения коммерческого характера с Полом Манафортом, первым руководителем предвыборной кампании кандидата на пост президента США Дональда Трампа. В августе Манафорт покинул занимаемую должность.

В марте 2014 года Дмитрий Фирташ уже был задержан в Австрии в результате проведенного ФБР расследования по делу о коррупции на территории Индии. Австрийский суд выпустил его на свободу под беспрецедентный залог в 125 миллионов евро, который был внесен на следующий же день, а в апреле прошлого года отказал США в выдаче украинского бизнесмена, сочтя представленные доказательства вины недостаточными. Прокуратура и Федеральное бюро расследований страны ведут тесное сотрудничество со своими испанскими коллегами в рамках нового следствия.

В ходе операции испанские полицейские произвели пять задержаний: три в Марбелье и два в Барселоне. Их основной целью было расформирование сети по отмыванию средств, предположительно возглавляемой Фирташем.

Так, в Марбелье были задержаны адвокат Антонио де Фортуни и Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни Гамаче, возглавляющие юридическое бюро Abogados Asociados de Fortuny SLP. По данным следствия, они спланировали сложную серию банковских и торговых операций для отмывания средств своих клиентов. Де Фортуни-старший оказывался под арестом и раньше: в 2009 году его задержали в рамках операции "Тройка" против русской мафии. В нынешнем деле их непосредственным клиентом был не Фирташ, а приближенный к нему Харес Юссеф, переправлявший адвокатам средства украинского олигарха. Его правой рукой был его сын, Максим Юссеф.

Кроме того, агенты задержали адвоката Сусану Сола Иглесиас, основная функция которой внутри организации заключалась в консультировании и участии в некоторых операциях, считающихся подозрительными. В Барселоне были арестованы сотрудник одного из местных банков и налоговый консультант. По предварительным сведениям, они также участвовали в отмывании средств.

Последние задержания стали вторым этапом начатой в июле операции Variola, в ходе которой были арестованы 12 человек. В их числе был и Степан Черновецкий, предприниматель и сын бывшего мэра Киева. Как и Фирташ, он имел тесные связи с украинскими политиками высшего эшелона. В рамках летней операции было изъято несколько автомобилей, а также деньги и драгоценности.

Первым звеном цепи, которую оба использовали для отмывания средств в Испании, была Сусана Сола. Она создала сеть, служившую для ввода миллионных сумм в Испанию.

Variola стала одной из крупнейших испанских операций против мафии из стран бывшего СССР.