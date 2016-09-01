По делу о русской мафии в Каталонии к ответу призвали еще троих граждан РФ

Cудья Верховной коллегии Элой Веласко призвал к даче показаний в качестве подследственных российского генерала Виктора Канайкина, а также его соотечественников Сергея Налимова и Андрея Зинченко. Испанские СМИ называют их «предполагаемыми лидерами русской мафии». Заседание намечено на 20 октября.

Судья открыл отдельную процедуру по определению местоположения троих вышеназванных лиц в тот момент, когда перед судом по обвинению в принадлежности к преступной организации и отмыванию средств были задержаны россиянин Андрей Петров и его отец Борис. 15 января Петров был отпущен на свободу под залог в размере 80 000 евро. Его задержание было проведено в рамках операции Clotilde, в ходе которой также задержали бывшего мэра города Льорет-де-Мар Хавьера Креспо.

По мнению судьи, Канайкин, доктор технических наук и один из главарей группировки, руководил несколькими компаниями и отдавал приказы членам организации для их последующего выполнения. Место под ним в иерархии занимал Сергей Налимов, которого Петров информировал о проделанной работе и у которого просил одобрения для проведения финансовых операций. Андрей Зинченко, в свою очередь, отвечал за финансы группировки и движение средств между офшорами и другими территориями. Организации также содействовала архитектор Пилар Химено. Она консультировала Петрова по вопросам его бизнес-проектов, а также по делам, связанным с финансами, недвижимостью и административными процедурами.

Согласно обвинительному заключению, Петров был номинальным главой четко структурированной организации, сформированной вокруг Льорет-де-Мар. Его основной функцией было проведение инвестиционных операций, в основном в секторе недвижимости. Для этого использовались финансовые потоки сомнительного происхождения.

"Для этого злоумышленники создали сеть фирм, связанных с третьими странами. Некоторые из них были известны на международном уровне как офшоры, что могло косвенно указывать на незаконное происхождение капиталов", - гласят судебные документы. Кроме того, следствию стало известно о проведении нескольких крупных операций, где Испания фигурировала как точка отправки или получения средств.