В Мадриде пройдет международный фестиваль русской культуры FEELRUSSIA

Фестиваль русской культуры FEELRUSSIA пройдёт 3 и 4 сентября в центре Мадрида на площади Пласа Майор. На главной сцене фестиваля выступят оперные певцы Мариинского театра, ансамбли фольклорной музыки и народного танца, творческие коллективы, исполняющие композиции самых разных стилей и направлений. В программе фестиваля: показы российского игрового и мультипликационного кино, выставки, мастер-классы, интерактивный спектакль для детей. Об этом говорится в пресс-релизе оргкомитета фестиваля.

Организатор мероприятия - Министерство культуры Российской Федерации при поддержке Министерства иностранных дел Российский Федерации, содействии Посольства Российской Федерации в Королевстве Испания.

Цель фестиваля – бережно сохраняя традиции, показать богатейшую культуру народов России во всём её многообразии, рассказать о самобытных фольклорных коллективах страны, продемонстрировать широкой публике лучшие примеры музыкального, хореографического, художественного, театрального искусства и кино.

«Фестиваль задумывался в формате open-air и в формате культурного микса. Это фестиваль динамичный, разножанровый. Культура России соткана из примерно двухсот самобытных культур народов, населяющих её. Их культура вливается в нашу, как в огромную реку, и в этом большая сила. Мы до сих пор мало представляли в разных странах мира не классическую нашу культуру, а культуру, которая отражает самобытность и национальные традиции наших народов. Теперь же, у иностранцев появилась возможность узнать о России нечто большее, увидеть другие грани её жизни, и через фотографии, кино, дизайн, танцы, выступления вокалистов и театральные постановки ощутить её духовное содержание. Но FEELRUSSIA – это первый фестиваль не только культуры, но и, во многом, а, быть может, в значительной степени, фестиваль культурных индустрий: моды, дизайна, новых медиа, фотографий - всего, что находится на стыке между культурой и туризмом. FEELRUSSIA - проект, объединяющий направления, и одна из его важнейших задач, - он мотивирует приехать в Россию – почувствовать её и приехать», - отметила заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Юрьевна Манилова.

Об официальном открытии фестиваля FEELRUSSIA возвестит главный «голос» Спасской башни Московского Кремля - звонница из бил (плоские колокола). Звонница была использована при решении задачи возрождения звучания курантов на Спасской башне Московского Кремля. Именно этот музыкальный инструмент стал своеобразным символом фестиваля FEELRUSSIA.

По завершении церемонии открытия фестиваля, творческий коллектив «Колокола Руси» проведёт мастер-классы по игре на звоннице из бил.

На площади Пласа Майор выступят оперные солисты Мариинского театра - Денис Седов (бас-баритон) и Карина Чепурнова (лирическое сопрано). Гости фестиваля также смогут познакомиться с творчеством камерного ансамбля «БИС-КВИТ», ансамбля народного танца «Калинка», ансамбля одарённых детей «Ритмы гор», группы «FolkBeat», выступающей в жанре традиционного славянского многоголосья и исполняющей композиции в современной электронной аранжировке.

В здании Каса-де-ла-Панадерия, в зале Sala de Bovedas будет представлена экспозиция лучших фотографий конкурса «Самая красивая страна», подготовленная Русским географическим обществом. Проект посвящён теме сохранения дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Самому старшему участнику фотоконкурса - 98 лет, а самому младшему - всего 4 года.

В этом же зале гости фестиваля смогут увидеть уникальную выставку шёлковых платков с яркими, узнаваемыми образами и символами России под названием «Двадцать историй о России. Современный российский платок». Художники сделали платок своеобразной летописью времени, дополнив дизайн яркими красками. В своих картинах на ткани они использовали мотивы истории, культуры, изображения ландшафта, цветов. «Мы рассказываем на наших платках истории: о городах, об Арктике, о наших животных, о природе и о том, как почувствовать Россию на кончиках пальцев, прикоснувшись к шёлку», - поделилась создатель бренда Radical Chic Александра Калошина. Она добавила, что все желающие смогут не только полюбоваться коллекцией, но и принять участие в создании эскизов платков FEELRUSSIA.

В рамках Года российского кино, в зале Sala de Bovedas, состоятся демонстрации полнометражных, короткометражных и анимационных фильмов известных российских режиссёров. В расписание кинопоказов фестиваля вошли: кинопроект компании Disney в России - фильм «Счастье это...», работы-победители кинофестиваля короткометражных фильмов «Короче», а также мультипликационный сериал «Маша и Медведь», переведённый на 25 языков и транслирующийся в 100 странах мира. Здесь же пройдут творческие встречи с создателями кинокартин.

Российский телеканал «Моя Планета» подготовил для фестиваля несколько фильмов о природе и редких народностях России. Все желающие вместе с авторами фильмов отправятся на вершину Эльбруса, побывают на озере Байкал, спустятся вниз по реке Лена, познакомятся с жизнью современных осетин и теленгитов, умеющих общаться со всемогущими духами Алтайских гор.

Каждое утро в дни проведения фестиваля на площади Пласа Майор для самых маленьких зрителей пройдёт интерактивный спектакль «Петрушка», подготовленный Московским театром кукол. Петрушка – главный персонаж народных кукольных представлений, которому уже более 300 лет.

Благодаря многожанровой программе, гости фестиваля FEELRUSSIA смогут больше узнать о культурных традициях многонациональной России и соприкоснуться с её богатейшим духовно-культурным наследием.

В этом году Фестиваль российской культуры FEELRUSSIA с большим успехом прошел в крупнейшем городе Казахстана – Алматы, в столице Австрии – Вене, в столице Баварии – Мюнхене. Его посетили более 60 000 человек. Далее эстафету примут Таллин, Болонья и Афины.

Во время торжественной церемонии открытия фестиваля FEELRUSSIA представителям организаций, тесно связанных с российскими культурными проектами, будут переданы в дар уникальные репродукции художественных произведений, оригиналы которых находятся в собраниях ведущих российских музеев. Репродукции картин точно воспроизводят объёмные элементы и передают живописную технику художников 20-40-х годов ХХ века. Среди полотен такие шедевры, как: «Дирижабль» Василия Купцова, «Александр Невский» Павла Корина, «Раздолье» и «Эстафета» Александра Дейнеки, а также «Трубачи Первой конной армии» Митрофана Грекова. Для изготовления репродукций, повторяющих манеру художников, использовалась разработанная российскими специалистами уникальная трёхмерная технология.

Фестиваль FEELRUSSIA станет одним из наиболее значимых культурных событий года в каждой стране и позволит расширить границы в области международного гуманитарного сотрудничества между Россией и странами, принимающими фестиваль.

Проведение фестиваля российской культуры FEELRUSSIA в Мадриде является важным этапом на пути укрепления дружбы и культурных отношений между Россией и Испанией.

Предварит проведение фестиваля в Мадриде пресс-конференция с участием заместителя Министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой, Госсекретаря по туризму Испании Изабель Боррего и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Королевстве Испания Юрия Корчагина.

Место проведения фестиваля:

Plaza Mayor, Madrid

Даты проведения фестиваля:

3-4 сентября 2016 года

10:00 - 23:00