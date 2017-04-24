Петербургский Политех открыл информационный центр в Мадриде

В Мадриде открылся информационный центр Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), а в Мадридском политехническом университете прошли Дни СПбПУ. Политех тесно сотрудничает с вузами Испании, укрепляя академическое взаимодействие между двумя странами. Сейчас взаимоотношения между Политехом и испанской высшей школой находятся на пике своего развития. "Никогда в истории вуза не были с таким воодушевлением подписаны столь многочисленные двусторонние соглашения с ведущими научно-образовательными учреждениями Испании", - отметили в пресс-службе Политеха.

Насыщенная деловая программа началась с посещения генерального директората университетов правительства Мадридской автономной области. Ректор СПбПУ, академик РАН А.И. Рудской и генеральный директор университетов правительства Мадридской автономной области Хосе Мануэль Торральба Кастелло обсудили возможные области взаимодействия. «Для нас поддержка правительства Мадрида имеет особое значение. Мы хотим укрепить научные и образовательные связи между Испанией и Россией, объединить усилия наших великих высших школ. Взаимодействие с Генеральным директоратом и деятельность Информационного центра в Мадриде – это наши совместные инвестиции в будущее», - заявил Рудской.

За многие годы Петербургский Политех стал надежным партнером более чем для 300 зарубежных вузов, в том числе девяти ведущих университетов Испании. Один из них – Мадридский политехнический университет (МПУ) – старейший и самый крупный технический университет страны. В ознаменование дружественных отношений в апреле 2017 года в партнерском вузе прошли «Дни СПбПУ». Комплексная выставка, украшением которой стали студенческие работы кафедры «Инженерная графика и дизайн» Института металлургии, машиностроения и транспорта (ИММиТ), а также инфостенды других институтов Политеха, вызвала большой интерес у испанских коллег. Помимо этого, они имели возможность обсудить вопросы сотрудничества с руководителями институтов Политеха – директора Инженерно-строительного института (ИСИ), Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций (ИФНиТ) и Института компьютерных наук и технологий (ИКНТ) заранее подготовили презентации и информационные пакеты о своих подразделениях.

По итогам визита были подписаны договоры о сотрудничестве СПбПУ и МПУ на следующие 5 лет, а также договоры между институтами СПбПУ и Школами МПУ. «Для нас очень важно сотрудничество со столь известным инновационным вузом. Я убежден, что важнейшую роль в повышении престижа наших стран и в решении общих экономических, инновационных задач играют образование и наука», – прокомментировал Рудской. Подписанное соглашение подразумевает различные сферы взаимодействия: совместную научно-педагогическую деятельность в областях промышленного и гражданского строительства, оптоэлектроники, компьютерных технологий, робототехники, и ряде других. Документ также касается сотрудничества в сфере образования: участия студентов в летних школах на базе СПбПУ и МПУ, изучения русского и испанского языка, программ мобильности профессорско-преподавательского состава. Ректор Мадридского политехнического университета Гуилермо Сиснерос в свою очередь заявил: «На мой взгляд, наши университеты во многом похожи. И я очень рад, что команды профессоров обоих вузов смогли достигнуть взаимопонимания. Мы, ректоры, просто подписываем соглашение, наше дело открыть дверь ученым и профессорам, которые наполняют договор реальным содержанием».

При поддержке Мадридского Политеха теперь будет осуществляться и деятельность Информационного центра СПбПУ. Торжественная церемония его открытия состоялась 19 апреля на базе фонда «Александр Пушкин». Помимо руководства обоих университетов, на ней присутствовали первый секретарь Посольства РФ в Королевстве Испания С.Ю. Бондаренко, руководитель представительства Россотрудничества в Испании Э.А. Соколов, президент Международного общественного фонда культуры и образования Г.Н. Попов и другие почетные гости. Директор фонда «Александр Пушкин» А.А. Черносвитов (он теперь является и директором Инфоцентра СПбПУ в Мадриде) подчеркнул важность популяризации российского образования. Перерезая ленточку – непременный атрибут таких мероприятий, ректор СПбПУ А.И. Рудской отметил, что именно сегодня важно создавать принципиально иной уровень коммуникации, которая «строится на совместных усилиях в освоении знаний, на совместных исследованиях, узнавании друг друга в реальном деле». «Открывая Информационный центр Политеха в Мадриде, мы открываем форпост российского технического образования. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие испанские студенты, приходя в фонд “Александр Пушкин”, знакомились бы и с нашим университетом, могли оценить уровень российского инженерного образования и захотели бы учиться у нас», – добавил Андрей Иванович.

«Захотели бы учиться у нас» – очень важный посыл. Ведь, по данным Минобрнауки России, за последние 20 лет количество нашей молодежи, уезжающей на обучение в Испанию, выросло в 4 раза, и эта цифра продолжает расти. А вот численность испанцев, обучающихся в России, практически не меняется. Конечно, жесткий климат России и отдаленность от Средиземноморья зачастую являются серьезными препятствиями, которые испанские студенты не в силах преодолеть. Но помимо этих сложностей, есть и еще одна. По мнению руководства СПбПУ, это связано с отсутствием необходимой информации о российских вузах в целом и Петербургском Политехе в частности. «Безусловно, испанцы знают, что Санкт-Петербург – красивый город и славится своими достопримечательностями и историей. Но мало кто знает, что здесь находится один из старейших технических вузов России, который предоставляет инженерное образование мирового уровня», – уверен проректор, пресс-секретарь СПбПУ Д.И. Кузнецов.

То, что сейчас в отношениях СПбПУ с испанскими вузами существует дисбаланс – исходящая академическая мобильность сильно превышает входящую, подтверждает и проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев. «Политехнический университет стремится к тому, чтобы количество студентов и преподавателей из Испании у нас увеличивалось», – подчеркивает он. Помочь разрешить проблему, препятствующую студенческому испано-русскому обмену, а именно – отсутствие должного информирования, и призван Информационный центр СПбПУ, открывшийся в Мадриде.

Следует отметить, что Политех уже имеет за спиной опыт открытия зарубежных представительств. Так, ровно год назад СПбПУ первым из российских вузов открыл свое представительство в Шанхае. Второй шаг в продвижении бренда Политехнического университета на мировой образовательной арене – плотное взаимодействие с системой высшей школы Испании. Учитывая то, что самое большое количество людей в мире говорят по-китайски, а на втором месте – носители испанского языка, открытие иностранных офисов Политеха в Шанхае, а теперь и в Мадриде вовсе неслучайно. Это – стратегические шаги в развитии вуза.

По случаю открытия Информационного центра СПбПУ в Мадриде и проведения «Дней СПбПУ» в Испании состоялся торжественный прием в Королевской инженерной академии Испании. Встреча прошла в атмосфере конструктивного сотрудничества, дружбы и взаимопонимания и явилась важным этапом укрепления дальнейшего взаимодействия в сферах образования и науки. Подтверждением стало подписание еще целого ряда соглашений о взаимодействии Политеха с испанскими научно-образовательными организациями.

Руководитель представительства Россотрудничества в Испании Э.А. Соколов заверил, что его организация будет активно поддерживать совместные проекты российских и испанских вузов: «Хотя мы знаем много примеров подобного сотрудничества, но вы в какой-то мере первопроходцы – с таким практическим наполнением, с таким размахом, с такой целеустремленностью еще никто не проводил совместную работу. Я искренне надеюсь, что этот шаг станет очень важной вехой в развитии и сближении образовательных систем наших стран».