Петербургский Политех открыл информационный центр в Мадриде

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Петербургский Политех открыл информационный центр в Мадриде

          Петербургский Политех открыл информационный центр в Мадриде

          10:47 24.04.2017

          В Мадриде открылся информационный центр Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), а в Мадридском политехническом университете прошли Дни СПбПУ. Политех тесно сотрудничает с вузами Испании, укрепляя академическое взаимодействие между двумя странами. Сейчас взаимоотношения между Политехом и испанской высшей школой находятся на пике своего развития. "Никогда в истории вуза не были с таким воодушевлением подписаны столь многочисленные двусторонние соглашения с ведущими научно-образовательными учреждениями Испании", - отметили в пресс-службе Политеха.

          Насыщенная деловая программа началась с посещения генерального директората университетов правительства Мадридской автономной области. Ректор СПбПУ, академик РАН А.И. Рудской и генеральный директор университетов правительства Мадридской автономной области Хосе Мануэль Торральба Кастелло обсудили возможные области взаимодействия. «Для нас поддержка правительства Мадрида имеет особое значение. Мы хотим укрепить научные и образовательные связи между Испанией и Россией, объединить усилия наших великих высших школ. Взаимодействие с Генеральным директоратом и деятельность Информационного центра в Мадриде – это наши совместные инвестиции в будущее», - заявил Рудской.

          За многие годы Петербургский Политех стал надежным партнером более чем для 300 зарубежных вузов, в том числе девяти ведущих университетов Испании. Один из них – Мадридский политехнический университет (МПУ) – старейший и самый крупный технический университет страны. В ознаменование дружественных отношений в апреле 2017 года в партнерском вузе прошли «Дни СПбПУ». Комплексная выставка, украшением которой стали студенческие работы кафедры «Инженерная графика и дизайн» Института металлургии, машиностроения и транспорта (ИММиТ), а также инфостенды других институтов Политеха, вызвала большой интерес у испанских коллег. Помимо этого, они имели возможность обсудить вопросы сотрудничества с руководителями институтов Политеха – директора Инженерно-строительного института (ИСИ), Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций (ИФНиТ) и Института компьютерных наук и технологий (ИКНТ) заранее подготовили презентации и информационные пакеты о своих подразделениях.

          По итогам визита были подписаны договоры о сотрудничестве СПбПУ и МПУ на следующие 5 лет, а также договоры между институтами СПбПУ и Школами МПУ. «Для нас очень важно сотрудничество со столь известным инновационным вузом. Я убежден, что важнейшую роль в повышении престижа наших стран и в решении общих экономических, инновационных задач играют образование и наука», – прокомментировал Рудской. Подписанное соглашение подразумевает различные сферы взаимодействия: совместную научно-педагогическую деятельность в областях промышленного и гражданского строительства, оптоэлектроники, компьютерных технологий, робототехники, и ряде других. Документ также касается сотрудничества в сфере образования: участия студентов в летних школах на базе СПбПУ и МПУ, изучения русского и испанского языка, программ мобильности профессорско-преподавательского состава. Ректор Мадридского политехнического университета Гуилермо Сиснерос в свою очередь заявил: «На мой взгляд, наши университеты во многом похожи. И я очень рад, что команды профессоров обоих вузов смогли достигнуть взаимопонимания. Мы, ректоры, просто подписываем соглашение, наше дело открыть дверь ученым и профессорам, которые наполняют договор реальным содержанием».

          При поддержке Мадридского Политеха теперь будет осуществляться и деятельность Информационного центра СПбПУ. Торжественная церемония его открытия состоялась 19 апреля на базе фонда «Александр Пушкин». Помимо руководства обоих университетов, на ней присутствовали первый секретарь Посольства РФ в Королевстве Испания С.Ю. Бондаренко, руководитель представительства Россотрудничества в Испании Э.А. Соколов, президент Международного общественного фонда культуры и образования Г.Н. Попов и другие почетные гости. Директор фонда «Александр Пушкин» А.А. Черносвитов (он теперь является и директором Инфоцентра СПбПУ в Мадриде) подчеркнул важность популяризации российского образования. Перерезая ленточку – непременный атрибут таких мероприятий, ректор СПбПУ А.И. Рудской отметил, что именно сегодня важно создавать принципиально иной уровень коммуникации, которая «строится на совместных усилиях в освоении знаний, на совместных исследованиях, узнавании друг друга в реальном деле». «Открывая Информационный центр Политеха в Мадриде, мы открываем форпост российского технического образования. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие испанские студенты, приходя в фонд “Александр Пушкин”, знакомились бы и с нашим университетом, могли оценить уровень российского инженерного образования и захотели бы учиться у нас», – добавил Андрей Иванович.

          «Захотели бы учиться у нас» – очень важный посыл. Ведь, по данным Минобрнауки России, за последние 20 лет количество нашей молодежи, уезжающей на обучение в Испанию, выросло в 4 раза, и эта цифра продолжает расти. А вот численность испанцев, обучающихся в России, практически не меняется. Конечно, жесткий климат России и отдаленность от Средиземноморья зачастую являются серьезными препятствиями, которые испанские студенты не в силах преодолеть. Но помимо этих сложностей, есть и еще одна. По мнению руководства СПбПУ, это связано с отсутствием необходимой информации о российских вузах в целом и Петербургском Политехе в частности. «Безусловно, испанцы знают, что Санкт-Петербург – красивый город и славится своими достопримечательностями и историей. Но мало кто знает, что здесь находится один из старейших технических вузов России, который предоставляет инженерное образование мирового уровня», – уверен проректор, пресс-секретарь СПбПУ Д.И. Кузнецов.

          То, что сейчас в отношениях СПбПУ с испанскими вузами существует дисбаланс – исходящая академическая мобильность сильно превышает входящую, подтверждает и проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев. «Политехнический университет стремится к тому, чтобы количество студентов и преподавателей из Испании у нас увеличивалось», – подчеркивает он. Помочь разрешить проблему, препятствующую студенческому испано-русскому обмену, а именно – отсутствие должного информирования, и призван Информационный центр СПбПУ, открывшийся в Мадриде.

          Следует отметить, что Политех уже имеет за спиной опыт открытия зарубежных представительств. Так, ровно год назад СПбПУ первым из российских вузов открыл свое представительство в Шанхае. Второй шаг в продвижении бренда Политехнического университета на мировой образовательной арене – плотное взаимодействие с системой высшей школы Испании. Учитывая то, что самое большое количество людей в мире говорят по-китайски, а на втором месте – носители испанского языка, открытие иностранных офисов Политеха в Шанхае, а теперь и в Мадриде вовсе неслучайно. Это – стратегические шаги в развитии вуза.

          По случаю открытия Информационного центра СПбПУ в Мадриде и проведения «Дней СПбПУ» в Испании состоялся торжественный прием в Королевской инженерной академии Испании. Встреча прошла в атмосфере конструктивного сотрудничества, дружбы и взаимопонимания и явилась важным этапом укрепления дальнейшего взаимодействия в сферах образования и науки. Подтверждением стало подписание еще целого ряда соглашений о взаимодействии Политеха с испанскими научно-образовательными организациями.

          Руководитель представительства Россотрудничества в Испании Э.А. Соколов заверил, что его организация будет активно поддерживать совместные проекты российских и испанских вузов: «Хотя мы знаем много примеров подобного сотрудничества, но вы в какой-то мере первопроходцы – с таким практическим наполнением, с таким размахом, с такой целеустремленностью еще никто не проводил совместную работу. Я искренне надеюсь, что этот шаг станет очень важной вехой в развитии и сближении образовательных систем наших стран».

          Темы: Русская Испания  Мадрид

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Видеоролик, который привел к отставке главы правительства Мадрида К.Сифуэнтес Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2018