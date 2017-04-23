США предъявили обвинения задержанному в Испании российскому программисту

Российскому программисту Петру Левашову, задержанному на отдыхе в Барселоне, предъявлены обвинения в кибератаках на США в период президентских выборов. Об этом сообщает прокуратура штата Коннектикут.

В сообщении говорится, то Левашову предъявлен обвинительный акт по восьми пунктам, связанным с "многочисленными преступлениями в связи с предполагаемым управлением компьютерной сетью "Келихос" - глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров, которые он якобы использовал для осуществления вредоностных действий, в том числе сбора данных для входа в систему, массовой рассылка спам-сообщений, а также установки "программ-вымогателей" и других вредоносных программ".

В прокуратуре отмечается, что Левашову, также известному как Петр Севера и Сергей Астахов, были предъявлены обвинения по одному факту намеренного причинения ущерба защищенному компьютеру, одному факту преступного сговора, одному факту получения доступа к защищенным компьютерам в результате мошеннических действий.

Кроме того, ему вынесли обвинения по одному факту мошенничества с использованием электронных средств сообщения, одному факту угроз нанесения ущерба защищенному компьютеру, двум фактам махинаций с электронной почтой, а также одному факту хищения персональных данных с отягчающими обстоятельствами.

Дело передано судье Роберту Четини из Хартфорда.

Как сообщалось ранее, Левашов был задержан в Барселоне, где он отдыхал с женой и сыном.