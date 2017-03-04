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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Обнародован список фильмов - участников Международного фестиваля русского кино в Марбелье

          Обнародован список фильмов - участников Международного фестиваля русского кино в Марбелье

          15:35 04.03.2017

          В Марбелье 6 марта при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и компании "Кинофест" стартует очередной, уже ставший традиционным, международный фестиваль русского кино MIRFF-2017. Новейшие и самые успешные российские картины ожидают мнения международного жюри и публики, которая в этом году примет в свои ряды не только соотечественников и испаноговорящих зрителей, но и гостей, говорящих по-английски. Международный фестиваль русского кино в Марбелье является важным культурным событием для русскоговорящей диаспоры. Фестиваль, отмечающий в этом году пятый юбилей, обещает стать по-настоящему особенным. Серьёзные кинематоргафисты проявили свой интерес к предстоящему событию и изъявили желание принять в нём участие.

          Формат юбилейного фестиваля отвечает требованиям любого кинофестиваля международного масштаба: церемония открытия, программа показов, профессиональное жюри, красная ковровая дорожка, церемония закрытия, бронзовая статуэтка. Однако главным "героем" является, безусловно, кино. В рамках MIRFF-2017 будут представлены девять игровых картин, снятых в 2016-м году. Многие из них являются обладателями престижных национальных и международных кинопремий. Жанровый репертуар на этот раз отличается захватывающими сюжетами, драматизмом и исторической правдой: в программе - два фильма-катастрофы, психологические триллеры, авантюрные и исторические драмы и одна комедия.

          Одно из центральных и самых ожидаемых событий фестиваля - картина Сандрика Андеасяна "Землетрясение". 7 декабря 1988 года в Армении произошла страшная катастрофа, сравнявшей с землей почти половину республики. При подготовке фильма создателями был проведен грандиозный труд: работа над одним только сценарием длилась 4 года, в его основе - документальные хроники и свидетельства людей, переживших тот страшный день. Картина была выдвинута Национальной киноакадемией Армении на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Продюсер фильма Рубен Дишдишян и актриса Ирина Безрукова расскажут зрителям о его создании.

          Еще одну реальную драматичную историю воссоздает фильм Николая Холерики "Ледокол". История советского судна "Михаил Сомов", которое в 1985 году попало в ледяную ловушку и несколько месяцев дрейфовало у берегов Антарктиды, стала одним из лидеров отечественного кинопроката в 2016 году. Фильм будут представлять актёр театра и кино, исполнитель одной из главных ролей Пётр Фёдоров и продюсер Игорь Толстунов, чьи ленты каждый год принимают участие в Международном Фестивале Русского Кино в Марбелье и с завидным постоянством выигрывают.

          "Историков" не оставят равнодушными картина Алексея Мизгирева "Дуэлянт", в центре которой - страсти средневекового Петербурга, а также фильм "Дама Пик" по мотивам одноименной оперы Чайковского. Режиссер ленты - Павел Лунгин, каждая работа которого становится крупным кинематографическим событием. Фильм «Дуэлянт» также представит Пётр Фёдоров.

          Психологический триллер «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли привлечет внимание любителей интеллектуального кино. Интересная концепция фильма, несомненно, будет оценена ими по достоинству. Фильм представит продюсер Дмитрий Руженцев и актрисы Ксения Буравская и Татьяна Лазарева.

          Поклонникам психоделической фантастики с остросюжетными линиями будет любопытна картина Гийома Проценко "Разбуди меня". Фильм представит молодая актриса кино, исполнительница главной роли Ирина Вербицкая.

          А вот необычная как с точки зрения сюжета, так и  его реализации резонансная лента Ивана Твердовского "Зоология", повествующая о превратностях судьбы девушки с хвостом, будет по душе любителям арт-хауса. Картину представят сам режиссер Иван Твердовский и продюсер Наталья Мокрицкая, которые неоднократно были гостями фестиваля MIRFF.

          Для тех, кто ждет от кино релаксирующей терапии и позитивного настроения, лента Оксаны Карас "Хороший мальчик" - то, что кино-доктор прописал. Добрый фильм про школьника Колю, первую любовь и хитрого директора - прекрасный вариант для семейного похода на MIRFF. Фильм будет показан первым сразу после торжественной церемонии открытия. Представит его молодая актриса, исполнительница роли учительницы английского Иева Андреевайте.

          Организаторы фестиваля обещают гостям MIRFF-2017 немало сюрпризов и желают всем ценителям хорошего кино приятных просмотров.

          Текст: Екатерина Слаута

          Темы: Русская Испания  Марбелья Культура

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