Посол РФ в Испании: «В некоторых западных странах существует выраженная русофобия»

В ходе конференции, организованной Королевским институтом Элькано, посол РФ в Испании Юрий Корчагин не без иронии отметил, что в некоторых западных странах существует выраженная русофобия, сообщает радиостанция Cadena Ser. По словам Корчагина, Россия совсем не так страшна и ее экономика находится не в таком плачевном состоянии, как стремятся преподнести некоторые. Посол отметил, что обе эти концепции направлены на очернение страны и ее правительства.

Глава российской дипмиссии в Испании привел в качестве примера обвинения во вмешательстве русских хакеров в ход выборов президента США, поступившие со стороны государства, где насчитывается 16 секретных служб по борьбе с подобными нарушениями. Кроме того, Корчагин подчеркнул доказанный факт того, что США без разрешения шпионили за тысячами своих партнеров, союзников и врагов по всему миру, и это не возымело никаких последствий, в то время как голословные обвинения в адрес России были использованы для того, что дискредитировать ее в глазах мировой общественности.

Корчагин также упомянул тот факт, что вмешательство РФ в оборону Алеппо широко критиковалось в СМИ, и подчеркнул, что ситуация в Мосуле намного хуже, однако газеты и телевидение упорно молчат об этом.

В этом году исполняется 40 лет с момента восстановления дипломатических отношений между Россией и Испанией и 350 лет с момента открытия первого российского посольства в Кадисе. С тех пор Россия неоднократно упоминалась на первых полосах мировых печатных изданий, и, как отметил в заключение Корчагин, поводы для этого не всегда были достойны того, чтобы о них вспоминать.