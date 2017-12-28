Ноябрьский турпоток из России в Испанию вырос на 25%

В ноябре 2017 года более 52 тысяч российских туристов побывали в Испании. Это на 25,7% больше, чем в ноябре прошлого года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организацию Frontur, всего же за первые 11 месяцев почти 1,1 млн россиян побывали в Испании - на 14,1% больше, чем в 2016 году за то же время.

Общее число иностранных туристов, посетивших пиренейское королевство, в ноябре превысило 4,4 млн, что на 7,4% выше прошлогоднего показателя. За первые 11 месяцев года страна приняла около 77,8 млн гостей из-за рубежа - на 9,1% больше соответствующего показателя 2016 года. Чаще всего предпочтение Испании отдавали туристы из Великобритании, Германии и Франции.

Единственным автономным сообществом королевства, где в ноябре было зафиксировано сокращение числа иностранных гостей по сравнению с прошлым годом, стала Каталония. Этот регион посетили 986,7 тыс. человек, что на 2,3% меньше показателя за аналогичных период 2016 года. Автономия в октябре переживала пик политического кризиса, связанного с намерениями ряда местных политиков добиться независимости Каталонии.