Идейные вдохновители филиала Эрмитажа в Барселоне ответили на критику своего проекта

Идейные вдохновители каталонского филиала Эрмитажа выступили в защиту своего детища, которое в последние недели активно подвергалось критике. Как сообщают информационные агентства Испании, они предупредили, что появление нового культурного центра, размер инвестиций в который составляет около 50 миллионов евро, станет возможным только при содействии мэрии и одобрения со стороны жителей района Барселонета.

Соответствующие заявления стали ответом на жесткий протест, озвученный на прошлой неделе объединениями жителей вышеупомянутой зоны. Они считают, что проект, вот уже несколько месяцев находящийся в ожидании начала соответствующих административных процедур, приведет к дополнительному наплыву туристов. Представители предпринимательского сообщества, в свою очередь, не разделяют эту точку зрения: по их мнению, открытие филиала Эрмитажа позволит создать новые рабочие места и профинансировать запуск парома от зоны Порталь-де-ла-Пау до нового устья порта, который позволит частично разгрузить центр Барселонеты.

Руководители Hermitage Barcelona заверили, что в течение последних шести лет они активно работали с правительством Каталонии, мэрией и ассоциациями местных жителей и считают, что "полностью финансируемые за счет частного капитала инвестиции в размере 50 миллионов евро невозможны без выраженной поддержки городской администрации". Они также напомнили, что новый проект не имеет ничего общего с предыдущей версией, которая подразумевала строительство торгового центра класса "люкс" и коридора, соединяющего зону музея с круизным терминалом. Они подвергли критике "активные попытки связать Эрмитаж с круизным туризмом и публикой с высокой покупательской способностью". По их мнению, подобная риторика абсолютно не учитывает суть инициативы, которая заключается в том, чтобы сделать музей открытым для города и его жителей пространством.

Директор по вопросам музеографии Хорхе Вагенсберг напомнил, что филиал Эрмитажа задумывался как "место встречи, которое пробуждало бы жажду к познаниям", делая культуру более демократичной. "Мы стремимся подарить городу, стране и всему миру крайне ценный микроклимат для проведения дебатов и сохранения творческого начала", - отметил Вагенсберг.

В заключение руководители инициативы рассказали, что уже обозначили условия для создания комитета по вопросам найма, который займется обучением местных жителей для их последующего трудоустройства в музей.