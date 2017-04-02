"Не формат": в Мадриде ресторан отказался обслуживать русских

"Вчера впервые за 5 лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида", - написала Анастасия в Facebook. "Мы тут в Мадриде женским русскоязычным сообществом периодически собираемся отметить то или иное событие. Последний раз было 8 Марта около 150 человек, в этот раз зарезервировали бар в ресторане Sagardi на 1 апреля (100 человек).

И вот, вчера вечером звонит мне менеджер мадридского Sagardi и сообщает, что резерв аннулирован. Почему? Не могу вам сказать. Мы не подумали, когда подтверждали резерв. Ну, думаю, с чего вдруг ресторану терять такой резерв? Давайте на прямую? Давайте! И тут даже не знаю как перевести слова менеджера, смысл в том, что люди происхождением из России "не формат" заведения Sagardi и не приветствуются в его ресторанах", - говорится в сообщении.

Анастасия написала заявление в полицию, было открыто дело. "Хотя предупредила сразу, что запись разговора не вела. И даже резерв был на словах. Баски же, устная договоренность с ними равна письменной. Тут все это знают. Из всех доказательств только наша радостная подготовка к мероприятию с фотографиями и расхваливанием местных пинчосов и чаколи. Может мы тут “избаловались в своих европах” и нас в шок вводят странные вещи, но никогда в моей жизни я не чувствовала себя настолько униженной", - признается она.