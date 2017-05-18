МИД РФ: НАТО не защищает Испанию от терроризма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами в Мадриде заявила, что НАТО не считает нужным защищать Испанию от терроризма.

Комментируя миссию испанских военнослужащих в Прибалтике, Захарова отметила, что "это вопрос не к России, а к Испании, насколько Испании это нужно и отвечает ее интересам". "Когда-нибудь в истории приходилось ли испанскому народу защищаться от России. Нет. И я думаю, это ответ большинства людей в Испании, которые знают историю и понимают современные процессы", - приводит слова Захаровой ТАСС.

"Зато Испании угрожает такой враг, как терроризм и международный терроризм, - отметила она. - Но почему-то НАТО не считает нужным защищать Испанию от терроризма". "Я не слышала ни об одной конкретной акции или плане по противодействию международному терроризму со стороны НАТО, который бы успешно сработал, - уточнила Захарова. - То, что вызывает большой вопрос: организация, которая провозгласила своей целью содействие и обеспечение евроатлантической безопасности, не занимается этой безопасностью, она занимается мнимыми, виртуальными угрозами".

"Международное внимание отвлекается от настоящих угроз, которые подменяются мнимыми, - считает официальный представитель МИД. - Вместо того, чтобы объединить усилия в противостоянии "Исламскому государству" и международному терроризму, нас пытаются разъединить, придумывая мифические истории про русских хакеров, которые якобы вмешиваются в выборы".