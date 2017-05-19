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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Российские туроператоры отмечают растущий спрос на Испанию

          Российские туроператоры отмечают растущий спрос на Испанию

          09:04 19.05.2017

          Россиян, желающих этим летом отдохнуть в Испании, стало примерно на 30% больше, чем в прошлом году. Самые популярные направления - Коста-Дорада, Коста-Брава и Майорка.

          Данные о росте спроса на Испанию публикует "Вестник АТОР", опросивший туроператоров. Как рассказала Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel, Испания занимает третье место в топ-3 летних направлений компании после Турции и Греции. «Раннее бронирование было активнее, чем в прошлом году, и стартовало раньше. В частности, в феврале показатели превышали прошлогодние в 4 раза. Глубина продаж неплохая. Бронирования более или менее равномерно распределены по всему сезону вплоть до сентября. На некоторые даты закрыто более 80% кресел», - говорит Макаркова.

          Елена Ласеева, руководитель отдела Испании, Португалии, Греции и стран Америки туроператора КМП Групп, подчеркивая стабильно положительную динамику спроса на Испанию в этом сезоне, особо отмечает хорошую глубину продаж по направлению: выросло количество бронирований на осень и даже на Новый год.

          Ренат Бедердинов, менеджер европейского отдела туроператора «ВЕДИ ТУРГРУПП», говорит, что глубина продаж Испании на это лето в среднем составляет примерно 1,5-2 месяца, есть бронирования и до сентября включительно.

          По информации туроператора BSI Group, Испания – в списке самых востребованных направлений в весенне-летнем сезоне 2017 года. «Запросы есть от туристов практически на весь летний сезон, вплоть до конца сентября. Такая активность очень радует и позволяет надеяться на более успешный сезон в целом» - говорят в компании.

          Об хорошем устойчивом спросе говорит и туроператор «ПАКС», для которого Испания – новое направление в этом году. Глубина продаж у компании на сегодняшний день достигает середины октября. В основном, туристы «ПАКС» берут туры на 7 или 14 ночей или же недельные экскурсионные туры.

          Что касается самых популярных среди российских туристов направлений в Испании, то, по информации Coral Travel, лидируют Коста-Дорада, Коста-Брава и Майорка. Аналогичную картину предпочтений российских туристов в выборе испанских курортов подтверждают и в других компаниях. Туроператор «Русский Экспресс», подтверждая, что основной спрос приходится именно на эти курорты, добавляет к этому списку Тенерифе, а также Коста-дель-Соль и Коста-Бланка, отмечая, впрочем, что последние два направления отстают от прочих. У туристов BSI Group, помимо топовых направлений Испании востребован и отдых на менее известных у россиян островах Канарского архипелага – Гран Канарии, Фуэртевентуре. Многие также бронируют отдых на побережье с пребыванием в Барселоне и Мадриде – добавляют представители туроператора. У КМП Групп сегодня активно бронируются экскурсионные туры, отели вблизи развлекательных парков Коста Дорады, сетевые отели Melia и Iberostar на Майорке. Спрос на экскурсионный отдых в Испании отмечают также в КМП Групп, «ВЕДИ ТУРГРУПП» и «ПАКС».

          Между тем российские туроператоры говорят об отельном дефиците, который ожидается в Испании летом из-за наплыва европейских туристов. «Мы хорошо подготовились к сезону на курортах Каталонии, таких как Коста Брава и Коста Дорада. Продукт хорошо и заранее спланирован, есть гарантированные места в отелях с моментальным подтверждением для туристов. Что касается Майорки, то здесь чуть сложнее из-за специфики рынка, много англо-немецких туристов, которые опережают с контрактингом. Тем не менее, сделано все возможное, чтобы обеспечить «наземку» под чартерную программу», - говорит Марина Макаркова из Coral Travel.

          Кирилл Прицкер из «Русского Экспресса» говорит, что дефицит в отелях Испании — это уже норма. «Мы это предвидели, поэтому взяли большое количество номеров в отелях самых популярных курортов на гарантию» - отмечает эксперт.

          Специалисты туроператора BSI Group, тем не менее, констатируют, что в преддверие предстоящего пляжного сезона многие отели Испании подготовили для туристов из России различные СПО и специальные цены раннего бронирования.

          «По сравнению со своими соседками – Италией и Францией, испанские отели имеют в целом более низкую стоимость размещения. Кроме того, есть пляжные отели, работающие по системе "все включено" и на полном пансионе, что дает им дополнительные преимущества в глазах российских туристов», - поясняют в BSI Group.

          В KМП Групп также отмечают, что политика специальных цен на раннее бронирование в сетевых отелях также помогает спросу, но наличие дефицита тоже констатируют.  

          «На данный момент ощущается дефицит в наличии мест на острове Майорка, в некоторых отелях Каталонии. Тарифы на размещение в отелях выросли незначительно, мы фиксируем рост на 10% в среднем по стране. - говорит г-жа Ласеева. - На данный момент сложно найти хорошие предложения на Майорке или Коста Дель Соль. Все было распродано уже в апреле», - констатируют в КМП Групп.

          Темы: Русская Испания Туризм

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