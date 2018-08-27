Каталонский сепаратист избил русскую женщину в Барселоне

В Барселоне русская женщина стала жертвой агрессии из-за того, что хотела выбросить в мусор жёлтые ленты, которые были завязаны в знак солидарности с политическими заключёнными. Незнакомый мужчина подошёл к ней и начал упрекать, а после с криками и оскорблениями ударил в лицо и разбил ей нос.

Инцидент произошёл в субботу около полудня на улице Пухадес, неподалёку от парка Сьютаделья, когда женщина в сопровождении мужа и детей шла из магазина. По словам её супруга, она начала подбирать ленты, лежавшие на земле, чем вызвала негодование сепаратиста. Мосос-д'Эскуадра установили личность нападавшего.

Пострадавшую доставили в больницу Hospital de Mar с переломом носа и синяками на лице.

Женщина – русская по национальности, но имеет испанское гражданство.

Пользователи Twitter, в том числе каталонские политики, осудили действия мужчины.