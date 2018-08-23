800 пачек сигарет изъяли у украинца в аэропорту Валенсии

Гражданская гвардия обнаружила более 800 пачек сигарет, которые были спрятаны в багаже одного из пассажиров рейса, следовавшего в аэропорт Манисес-Валенсия из Москвы.

Подозрение у стражей порядка вызвал 48-летний украинец, который летел в Валенсию из российской столицы. Его вещи были отправлены на досмотр, в результате которого подозрения о контрабанде подтвердились. Обнаруженные в чемоданах сигареты были переданы представителям налоговой службы аэропорта Валенсии.

Агенты составили в отношении мужчины соответствующий протокол о нарушении установленных правил ввоза товаров на территорию Испании.

В испанских аэропортах проводится кампания, направленная на борьбу с контрабандой табака и психотропных веществ с помощью воздушного транспорта.