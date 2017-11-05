Каталонский кризис не повлиял на популярность региона среди туристов из России

Политический кризис не повлиял на интерес российских туристов к отдыху в Каталонии, сообщает агентство EFE со ссылкой на представителей Ассоциации туроператоров России (АТОР) и агентства Tez Tour. По словам пресс-секретаря АТОР, уровень спроса со стороны путешественников из России соответствует текущему сезону, а крупнейшие игроки рынка расширяют свое расписание чартерных рейсов в Барселону в том числе и на зимний период.

Пляжный сезон в регионе, который остается излюбленным испанским направлением россиян для летнего отдыха, завершился в конце сентября. "Сейчас в Каталонии низкий сезон. Мы продаем программы экскурсий по всей стране, которые начинаются в Барселоне, и не заметили снижения спроса", - рассказала Лариса Аханова, PR-директор Tez Tour. Она также напомнила, что в декабре в Пиренеях начнется горнолыжный сезон, в свете чего количество рейсов в каталонскую столицу вновь возрастет, так как на зимние курорты россияне добираются именно через нее. "Мы уверены, что текущая политическая ситуация в Каталонии не повлияет на российский туризм", - заключила Аханова.

Впрочем, оборот туристического сектора в Каталонии в целом и в Барселоне в частности может сократиться до 1,796 миллиарда евро, если нынешняя ситуация не изменится. Представители патронажной организации Exceltur предупреждают, что референдум и последовавшие за ним события уже привели к падению оборота примерно на 15%.

С другой стороны, два дня назад началась кампания по бронированию путешествий в весенний период, и каталонские отельеры, прекрасно отдающие себе отчет в особенностях текущей ситуации, делают крайне привлекательные предложения и предоставляют скидки до 35% с целью привлечения туристов.