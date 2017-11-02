Россия и Испания объединят усилия в вопросах изучения происхождения Вселенной

Россия и Испания займутся совместной эксплуатацией телескопа, призванного стать преемником "Хаббла" в сфере наблюдений за Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне, пишет El País. Проект World Space Observatory (WSO-UV), зародившийся в 2007 году, является самой масштабной партнерской инициативой двух стран в области изучения космоса. Запуск телескопа намечен ориентировочно на 2023 год. Он будет оснащен более современными по сравнению с "Хабблом" инструментами.

В атмосфере Земли отфильтровывается значительная часть ультрафиолетового излучения от Солнца и других звезд, поэтому наземные телескопы не подходят для наблюдений за ним. В 2010 году НАСА планирует запустить космический телескоп "Джеймс Уэбб", предназначенный для работы с инфракрасным спектром, а WSO-UV, в свою очередь, обеспечит дополнительные сведения и поможет в изучении ряда фундаментальных вопросов, в том числе происхождения органических соединений, ставших предвестниками жизни. "Новая обсерватория позволит изучить состав атмосфер внесолнечных планет, формирование новых солнечных систем и происхождение некоторых химических элементов", - отметила преподаватель мадридского университета Комплутенсе (UCM) и руководитель проекта со стороны Испании Ана Инес Гомес де Кастро.

Недавно на территории UCM открылся Русско-испанский центр ультрафиолетовой астрономии, где будет осуществляться анализ полученных телескопом данных. Центр управления, в свою очередь, разместится в России. На этапе развития данного проекта возник ряд затруднений, связанных с сокращением финансирования и доли испанской стороны в нем и как следствие – отведенного местным ученым времени для наблюдений, а также с санкциями ЕС в отношении России, из-за которых пришлось заменить один из технологических компонентов телескопа, что привело к задержкам.