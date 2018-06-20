Испанский футболист Альберт Риера получит российское гражданство

Он представил Риеру как жителя Омска и пояснил, что гражданином России спортсмен станет в следующем году, сообщает портал «Новый Омск».

Напомним, кроме сборной Испании, Альберт Риера выступал за «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Галатасарай».В 2009 году футболист женился на россиянке Юлии Королевой. Свадьба состоялась в Омске. У пары трое детей: дочери Алехандра и Валентина, а также сын Иван. Младший ребенок — Валентина — родилась в 2013 году.

В предматчевом эфире Геогрий Черданцев просил Альберта Риеру оценить опасность Мохамеда Салаха для сборной России. Футболист заявил, что с недавно полученная травма едва ли позволит Сахалу выложиться на сто процентов.