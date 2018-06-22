"Ямал СПГ" начал поставки газа в Испанию

Об этом сообщил "НОВАТЭК», передает «Финам». Как отметили в компании, в полном соответствии с графиком, газовоз ледового класса Arc7 "Федор Литке" грузовместимостью более 170 тыс. куб. м СПГ произвел разгрузку танкерной партии в порту Мугардос. Ежегодный объем поставок по контракту длительностью 24 года составит 2,5 млн т СПГ, что эквивалентно более 3 млрд куб. м природного газа.

"Первая танкерная партия, отгруженная сегодня Gas Natural Fenosa, является новой вехой в поставках российского газа, поскольку это – первый российский газ, поставленный по долгосрочному договору в Испанию, куда не поставляется российский трубопроводный газ. Мы будем рады выполнять наши долгосрочные контрактные обязательства, поставляя экологически чистое топливо, природный газ, компании Gas Natural Fenosa – крупнейшему поставщику газа на испанском рынке", - отметил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.