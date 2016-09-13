Испанские производители за год потеряли 785 млн евро из-за российских санкций

Объемы импорта испанского продовольствия в Россию в 2015 году сократились на 785,3 миллиона евро. Соответствующие данные приводятся в докладе Института внешней торговли (ICEX), посвященном влиянию российских санкций на сферу экспорта. Авторы документа сопоставили прошлогодние данные с показателями 2012 года, после которого привычный ход торговых отношений между двумя странами был нарушен.

6 августа 2014 года Россия объявила запрет на ввоз ряда продовольственных продуктов и сырья из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. Изначально предполагалось, что вето будет действовать в течение года, однако впоследствии этот срок был продлен до декабря 2017 года.

Больше других от этого запрета в Испании пострадал сектор производства фруктов и сухофруктов, где показатели экспорта сократились на 272,8 миллиона евро, что составляет 43% от общего размера потерь. Россия компенсировала потерю испанских поставок посредством налаживания закупок в Беларуси, на Мальдивских островах, в Пакистане и Грузии, а также увеличением импорта из Эквадора, Турции, Китая, Марокко, Южной Африки, Сербии и Египта.

Объем импорта испанских овощей, в свою очередь, сократился на 136 миллионов евро, и в основном от этого пострадали производители томатов. Альтернативные рынки Россия нашла в Македонии, Иране и Египте.

На долю мяса и мясных продуктов пришлось 35% от общего объема потерь в сфере экспорта. В наибольшей степени эти потери коснулись производителей свинины. Поставки рыбы в Россию сократились на 28,6 миллиона евро (3,6% от общего объема). На этом фоне произошел резкий рост экспорта с Фарерских островов, а также из Беларуси и Гренландии.

По данным доклада, своей максимальной отметки объемы экспорта продовольствия в Россию достигли в 2012 году. Тогда Испания заняла третье место среди поставщиков фруктов (335 миллионов евро), шестое – среди производителей мяса (268,7 миллионов) и овощей (133,7 миллионов).

Авторы доклада заключили, что на сегодняшний день ситуация на российском рынке отличается от положения вещей в 2014 году, так как местный агропродовольственный сектор переживает процесс глубоких изменений вследствие внедрения политики импортозамещения. Так, по данным ICEX, рынок уже практически на 100% обеспечен собственными свининой и птицей и на 80% - молочными продуктами, а объемы производства говядины выросли на 13%.