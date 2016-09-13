В Гранаде проходит выставка, посвященная Мандельштаму

Жизнь и творчество Осипа Мандельштама, считающегося одним из величайших поэтов России XX века, станут центральными темами открывшейся на прошлой неделе выставки в Центре Федерико Гарсии Лорки в Гранаде. Как сообщают информационные агентства Испании, это первая в стране экспозиция, посвященная классику русской литературы.

Выставка приурочена к 125-й годовщине со дня рождения Мандельштама. В ее состав вошли 130 экспонатов, которые ранее не были представлены испанской публике. Большинство из них было предоставлено Государственным литературным музеем, а также Пушкинским Домом, Государственным архивом РФ и Центральным государственным историческим архивом Санкт-Петербурга.

Экспозиция также призвана познакомить посетителей с творчеством других представителей Серебряного века русской поэзии, в том числе Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Андрея Белого и других.

Гости выставки увидят подлинные рукописи, первые издания, рисунки, афиши, фотографии, документы и личные вещи как самого Мандельштама, так и его друзей и современников. Один из самых любопытных экспонатов – диван из московской квартиры Шкловского, где поэт провел самые сложные годы сталинского режима и где создал некоторые из известнейших своих творений.

Выставка продлится до 9 ноября. Она была организована в рамках проекта Гранады как литературного города ЮНЕСКО в сотрудничестве с Консорциумом Центра Лорки и Государственным литратурным музеем.