Глава Каталонии: живущих в Барселоне россиян всё больше и это радует

Глава Каталонии Ким Тора заявил, что число живущих в регионе россиян постоянно растёт. Русская община в Барселоне развивается и успешно интегрируется.
По словам политика, сейчас в Каталонии «зарегистрированы как постоянные жители около 28 тысяч граждан России, в большинстве своём в Барселоне и прибрежных районах, и год от года их число растёт — что, конечно, радует правительство Каталонии». Об этом Ким Тора заявил в интервью «Комсомольской правде».
«Таких переселенцев привлекает наша культура, хорошая погода и тёплый бизнес-климат: многие инвестируют в наш туристический сектор, коммерцию и недвижимость. Русская община Каталонии в последние годы создала ряд культурных и деловых объединений, которые успешно интегрируются в наше общество», - отметил глава региона.Темы: Русская Испания Барселона