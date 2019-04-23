Глава Каталонии выступил за смягчение визовых требований к россиянам

Глава Каталонии Ким Тора заявил, что, если бы у регионального правительства была такая возможность, оно бы смягчило визовые требования к российским туристам.
«Сейчас у каталонского правительства нет возможности на это повлиять. Но, учитывая исторические связи между русскими и каталонцами, мы хотели бы смягчить требования к визам и снять строгие требования, ныне установленные Испанией. Когда мы станем независимой страной, то будем вести собственную визовую политику», - заявил Тора в интервью «Комсомольской правде».
Кроме того, он добавил, что Россия «была и остаётся очень важным экономическим партнёром Каталонии».Темы: Русская Испания