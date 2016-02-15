Фильм "В лучах солнца" стал участником русского кинофестиваля в Марбелье

Документальный фильм о Северной Корее "В лучах солнца" Виталия Манского стал участником официальной программы Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье MIRFF 2016, который в этом году пройдёт с 6 по 12 марта. Об этом сообщили в понедельника организаторы кинофестиваля.

Фильм Виталия Манского, названный некоторыми критиками "личным триумфом" режиссёра, представлен в фестивальных программах престижных европейских кинофорумов. «В лучах Солнца» - это история одной семьи из Корейской Народно-Демократической Республики, где дочка - героиню зовут Зин Ми - готовится к поступлению в Детский союз, северокорейский аналог советской пионерской организации.

«В лучах Солнца» - фильм режиссера Виталия Манского (многократного участника и призера краковского и лондонского кинофестивалей, победителя МКФ в Кракове и MIRFF 2014 с документальной лентой «Труба»), в котором он пробует разобраться в причудливых изворотах коммунистической системы, поразительное документальное кино о трудностях съемки того же документального кино в Северной Корее. Получив разрешение на съемку, режиссер Манский наблюдает за тем, как северокорейские власти перекраивают будущий фильм на свой лад, вмешиваясь в написание диалогов и вообще всего сценария. Тайно отснятая лента, разоблачающая эти махинации тоталитарного режима с политическим подтекстом, перекидывает эмоциональный мостик от репрессированного народа к зрителю.

«В лучах солнца» – это как глубоко личностное исследование воздействия пропаганды, так и взгляд на то, как легко манипулировать действительностью, просто изменяя угол зрения на мир. Зрителю наглядно демонстрируют, как разрыв шаблона помогает постичь коренные различия с действительностью, находящейся внутри этого шаблона. Виталию Манскому удается преподнести сюжет без впадания в банальный антипропагандистский памфлет; балансируя на грани соучастника и стороннего наблюдателя, он, комбинируя яркую картинку и звучание, создает фильм, исполненный высокой художественной образности"- отмечается в сообщении.

Бесплатные показы MIRFF 2016 пройдут в CinesTeatroGoya, Пуэрто Банус c 7 по 11 марта.

Вся информация - на сайте фестиваля.