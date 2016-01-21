В Валенсии прошли первые русскоязычные мастер-классы известного шеф-повара

Хорхе де Анхель Молинер – пожалуй, самый известный в России испанский повар. Автор книги «Испанец. Гастрономические зарисовки испанца в России» провел множество мастер-классов в России (например, в «Едим дома» Юлии Высоцкой, в «Гастрономе», «Афише-Еда», «Простых вещах» и т.д.).

А теперь Хорхе открыл ресторан в Валенсии и проводит здесь уроки на русском языке. Хорхе не только учит готовить, но и показывает, как выбирать продукты – занятие начинается на Центральном рынке Валенсии.

На первых занятиях мы готовили валенсийскую паэлью и добавили в нее артишоки, у которых сейчас самый сезон созревания. Вопросов было множество. Сколько надо наливать воды? Какой рис использовать и сколько его нужно? Зачем в определенный момент надо добавлять мякоть томата? Но без ответа не остался ни один. Хорхе раскрывал все секреты фамильного рецепта.

Участники остались не только довольны, но и сыты. Что может быть вкуснее, чем валенсийская паэлья из утки, кролика и курицы с бокалом вина?

Среди прочего наши гости разбирались с секретами приготовления морского черта с ракушками и знаменитого баскского блюда из трески: бакалао аль пиль-пиль. И уже записываются на следующие мастер-классы:

23 февраля – РЫБА (хек в зеленом соусе, морской черт с ракушками, треска "аль пиль-пиль");

24 февраля – МОРСКАЯ ПАЭЛЬЯ (каракатица, лангостины, кальмар, креветки, краб и т.д.);

25 февраля – ПАЭЛЬЯ ВАЛЕНСИЙСКАЯ

Не теряйте времени и вы – выбирайте любой мастер-класс и присылайте заявки на участие через эту форму

До встречи и приятного аппетита!