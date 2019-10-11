ФБК объяснил провокацией поступление средств из Испании

«Мы нашли, действительно, платеж на заблокированный счет со стороны какой-то испанской компании, о которой мы понятия не имеем, нашли платеж на 140 тысяч и не нашли никакого платежа из Флориды. Вот эти два платежа из Испании ― такое случалось и раньше, мы легко возвращали платежи, но отследить платеж на заблокированный счет было достаточно сложно и невозможно было вернуть, даже если бы мы захотели. Соответственно, получилась такая ситуация. Это такая очевидная провокация, я думаю, что это все очень похоже на провокацию, потому что платежей от юридических лиц у нас вообще практически нет, а тем более иностранных платежей, тем более специально на заблокированный счет. Поэтому это все явно в таких цепочках событий, этих огромных исках, явно в цепочке событий, попытке задушить ФБК просто», - объяснил Жданов «Дождю».