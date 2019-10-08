На Майорке умер 68-летний турист из России

В отеле Can Picafort на Майорке скончался пожилой турист из России, сообщают испанские СМИ.
По информации издания Diario de Mallorca, которое ссылается на Гражданскую гвардию, начато расследование, но, по одной из основных версий, мужчина покончил с собой.
Сообщается, что 68-летний россиянин упал с шестого этажа отеля. Это произошло рано утром. На место прибыли медики, которым оставалось только констатировать смерть.
Сотрудники правоохранительных органов не нашли в номере погибшего никаких признаков того, что там были посторонние.
В то же утро, и тоже на Майорке, с балкона друго отеля упал еще один человек - 41-летняя туристка. Ей повезло больше, она отделалась переломом руки.Темы: Русская Испания Пальма де Майорка