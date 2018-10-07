Электронная почта российского посольства в Испании подверглась кибератаке

Посол России в Испании Юрий Корчагин заявил в пятницу о попытке взлома электронной почты дипломатического представительства.

В этом контексте Корчагин подчеркнул, что Россия тоже страдает от кибертерроризма, в котором её постоянно обвиняют.

Дипломат также выразил недоумение по поводу обвинений, которые прозвучали на этой неделе из Великобритании и Нидерландов. Лондон и Гаага заявили, что российские власти несут ответственность за кибератаки на мировом уровне, включая попытку взлома системы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По словам российского посла, по отношению к РФ наблюдается «шпиономания».

Корчагин рассказал, что 4-5 октября были зафиксированы неоднократные попытки взломать почту посольства, и сыронизировал: «Кто же нападавшие? Те же самые "российские агенты"?»