В Валенсии мальчик едва не выпал из окна, пока его отец был на пляже

Полиция Валенсии задержала мужчину, который оставил двух несовершеннолетних детей без присмотра в квартире в Бенимамете. Одного из детей соседи заметили вылезающим из окна и вызвали полицию.

В экстренную службу поступил звонок с сообщением, что мальчик стоял одной ногой на подоконнике и мог упасть. Ребёнок благополучно вернулся в помещение, но очевидцы успели заснять этот момент и передали фото и видео полиции. Эти материалы послужили основанием для обвинения отца мальчика в оставлении ребёнка в опасности.

Когда полицейские поднялись в квартиру, они обнаружили детей. Те сообщили, что кроме них в квартире никого не было. В течение нескольких минут вернулся и отец. Он не смог объяснить, по какой причине дети находились в доме одни, и был задержан.

Как сообщает Levante-EMV, 44-летний мужчина – русский, и в тот день он отправился на пляж.