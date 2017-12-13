Джо Байден обвинил Путина в подрыве западной демократии

Бывший вице-президент США Джо Байден обвинил президента РФ Владимира Путина в проведении кампании против западной демократии, которую он считает «самой значимой угрозой для России». Как сообщают информационные агентства Испании, Байден заявил, что в эту стратегию вписываются и попытки Москвы вмешаться в избирательные процессы по всему миру, в том числе в движение за независимость Каталонии.

В своей статье, написанной для журнала Foreign Policy, Байден заявил, что «для сохранения своей клептократической системы Кремль решил вывести борьбу за пределы российских границ и напасть на западную демократию, которую он воспринимает как главную угрозу своему существованию».

«Атакуя Запад, Кремль отвлекает внимание от коррупции и экономических проблем внутри страны, пробуждая среди населения националистические настроения и подавляя диссидентов. Он вынуждает западную демократию обороняться и беспокоиться о своей целостности», - добавил Байден. По его словам, Москва «укрепляет свою силу дома и оказывает неограниченное влияние» на соседние регионы.

Политик также настаивает на том, что «российское правительство бесстыдно нападает на основы западной демократии посредством координированных атак во многих сферах, в том числе военной, политической, экономической и информационной, пользуясь множеством открытых и тайных способов».

В частности, Байден упомянул военное вмешательство в конфликты на Украине и в Грузии, а также «менее явные инструменты подрыва демократии в Западной Европе и США». Так, он заявил, что некие посредники «дезинформируют общественность, используя фальшивые аккаунты в социальных сетях, и пишут специальные сообщения, адаптированные в соответствии с особенностями определенных демографических групп в зависимости от потребностей Кремля, которые простираются от снижения явки на выборах до побуждения к участию в митингах кандидатов, предпочтетельных для России».

По словам Байдена, именно это было проделано в ходе избирательного процесса в США, а также во Франции, однако в последнем случае «широкая огласка российского вмешательства в американские выборы в определенной степени лишила Кремль преимущества». «Даже после этого Россия не сдалась и продолжила аналогичные действия во многих европейских странах, в том числе в ходе референдумов в Нидерландах об интеграции Украины, в Италии по поводу реформ управления и в Испании касательно отделения Каталонии», - настаивает политик. Впрочем, конкретных подробностей влияния России на эти процессы он не озвучил. Кроме того, Байден заявил, что Кремль способствовал голосованию за партию «Альтернатива для Германии» в ходе сентябрьских выборов и сейчас делает то же самое, поддерживая ультраправую «Лигу Севера» и популистов из «Движения пяти звезд» в Италии.