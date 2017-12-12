Вышел рождественский номер «Русского журнала» в Испании

В Испании вышел рождественский номер «Русского журнала». В свежем издании — эксклюзивное интервью с Жоаном Абейя, директором Дома Висенс, первого Дома Гауди, который стал музеем и впервые открыл свои двери для широкой публики этой осенью.

Также в номере — поздравление соотечественникам от Эдуарда Соколова, директора Россотрудничества в Испании, статья об испанских брендах, которые меняют привычное представление о сегодняшней моде, и подборка ярких подарков, которые не только хочется дарить, но и получить в качестве сюрприза.

В рубрике «Автогид» ищите репортаж с тест-драйва нового автомобиля TESLA, в рубрике «Арт-персона» — рассказ о работах Антонио Лопес Гарсия, самого котируемого ныне живущего испанского художника и скульптора.

В рубрике «Путешествие» читателя ждет маршрут по праздничной Барселоне для детей и взрослых, а с помощью рубрики «Активный туризм» авторы приглашают всех посетить самый лучший горнолыжный курорт Испании — Бакейра-Берет.

Кроме того, в новом номере «Русского журнала» - новости мира моды, тренды и тенденции, а также репортажи о светских событиях.

Найти свежий номер «Русского журнала» в Испании можно найти в четырех- и пятизвездочных отелях, ресторанах, автомобильных салонах, салонах красоты и спа-центрах, а также в VIP-залах аэропортов Барселоны. С электронной версией — ознакомиться на сайте «Русского журнала».