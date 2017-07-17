"Дом России" в Барселоне с успехом провел семинар о здоровье

В среду, 26 июля, в здании «Дома России в Барселоне» прошел бесплатный семинар для всех «Будь здоров!», организованный «Домом», компанией Miratex Media и «Русским журналом».

Организаторы рассказывают, что даже не думали, что семинар настолько заинтересует публику: "в актовом зале «Дома России в Барселоне» не осталось ни одного свободного стула". В этот вечер семь представителей медицинской сферы Каталонии рассказывали гостям об особенностях местной, превентивной и эстетической медицины, стоматологии, психологической адаптации и страховании в Испании, давали советы и отвечали на вопросы. На семинаре царила дружелюбная и расслабленная атмосфера. Несмотря на то, что речь шла о серьёзных темах, во время выступлений нашлось место и шуткам. Спикеры очаровали гостей.

После практической части семинара гостей пригласили в патио, где была организована выставка автомобилей-новинок от Porsche, а также под музыкальное сопровождение от очаровательной девушки-диджея прошли дегустации вин, коктейлей и закусок.

Вечер закончился благотворительной лотерей. Помимо этого, все гости получили презенты от спонсоров и партнеров семинара.

Семинар «Будь здоров!» стал первым в серии мероприятий, которые будут организованы «Домом России в Барселоне» и «Русским журналом» в рамках координационно-адаптационной программы соотечественников в Испании.

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