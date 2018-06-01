Браудер пожаловался на незаконное задержание в Испании

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в пятницу призвал национальную полицию Испании к ответу за то, что ее сотрудники ранее задержали его в Мадриде по запросу России в Интерпол.

По словам Браудера, задержание было произведено на незаконных основаниях, передает «Интерфакс».

"Испанская национальная полиция должна ответить за то, что я был незаконно задержан в среду", - написал он в твиттере.

"Если бы они (сотрудники испанской полиции - ИФ) просто зашли на сайт Интерпола и ввели в поисковик мое имя, они бы увидели, что "Российская Федерация не может использовать Интерпол для попыток арестовать Уильяма Браудера", - добавил он, процитировав заявление, опубликованное на сайте Интерпола в 2013 году.

Ранее в среду Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, сообщил, что был задержан в Мадриде по действующему ордеру РФ, который является уже шестым по счету. Однако через несколько часов бизнесмен был отпущен.

Генпрокуратура несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.

На протяжении этого времени Генпрокуратура неоднократно направляла в Интерпол запросы о задержании Браудера, однако Генеральный секретариат службы заявлял о невозможности его исполнения, считая преследование политически мотивированным.