Браудер возвращается из Испании в Лондон

Сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, сообщил, что в настоящее время возвращается из Испании в Лондон. Ранее сообщалось, что он задержан в Испании по запросу РФ. Однако через несколько часов бизнесмен был отпущен.

"Я без проблем прошел миграционный контроль в аэропорту Мадрида, я возвращаюсь в Лондон", - написал он на своей странице в соцсети. Как пояснил "Интерфаксу" представитель фонда Вадим Клеймер, "полиция освободила Браудера после того, как разобралась и выяснила, что Интерпол отказался искать и задерживать Уильяма по запросу РФ, признав, что он преследуется там по политическим мотивам".