Аликанте рассчитывает на русских и немецких туристов после «брексита»

Испанский сектор туризма готовится к выходу Великобритании из Евросоюза. В Аликанте прошёл форум, посвящённый новым альтернативным рынкам, на котором присутствовали представители регионального правительства, а также руководители крупных предприятий туристической отрасли.

Участники мероприятия сошлись на мнении, что, несмотря на высокий удельный вес туристического потока из Соединённого Королевства, имеются и другие рынки с хорошими перспективами, на которых стоит более активно продвигать отдых на побережье Коста-Бланка. Эксперты считают, что следует сконцентрировать внимание на Германии, Италии, Португалии, а также России.

На форуме отметили, что новые подходы требуются не только в связи с «брекситом», но и на фоне растущей конкуренции со стороны североафриканских и турецких курортов.

Директор аэропорта Аликанте-Эльче в своём выступлении привёл данные о росте пассажиропотока из России на 180%, а также из Центральной Европы – на 80% и Скандинавии – на 5%. При этом отмечается, что 40% пассажиропотока всё же приходится на британских туристов.

Мэр Бенидорма Тони Майор, в свою очередь, особо отметил высокий потенциал туризма из России и посетовал на то, что страна "не озападнивается" и имеет напряжённые отношения с соседями". Он также напомнил, что Турция принимает около 5 млн российских туристов.

Среди предложений по развитию туризма в новых условиях звучали идеи о продвижении внутренних районов провинции Аликанте для активного отдыха, в том числе велотуризма, а также религиозного и делового туризма.