На Майорке ищут семьи, готовые принять детей из России на рождественские праздники

Гуманитарная организация Associació Infants del Món, занимающаяся приёмом детей из зон, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, обратилась к жителям Майорки за помощью.

Как сообщает издание Ultima Hora, ассоциация ищет три семьи, которые смогли бы принять детей по этой программе на острове в рождественский период. Дети должны приехать из Брянской области, некоторые территории которой входят в число зон радиоактивного загрязнения. Планируется, что они пробудут на острове с 17 декабря по 15 января.

Заинтересовавшихся участием в проекте просят позвонить по телефону 616 549 429.