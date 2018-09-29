В тюрьме Льейды заключённые устроили погром

Шесть заключённых Исправительного центра Понента в Льейде устроили погромы в камерах, когда им на семь часов отключили электричество.

Нарушители режима отбывают наказание в блоке для осуждённых за насильственные преступления. Они проявляли агрессию, бросали мусор и предметы в охранников, Другие заключённые вели себя менее враждебно, но возмущённо били в двери.

Около 22:10 во вторник произошёл сбой в подаче электроэнергии во всей тюрьме из-за поломки. В связи с этим заключённые лишились возможности смотреть телевизор в камерах. Технические неполадки полностью устранили лишь к 05:30 следующего дня, после чего исправительное учреждение вернулось к нормальной работе.

Сообщается, что администрация тюрьмы изолировала шестерых нарушителей.

В Совете по юстиции заверяют, что сразу после обнаружения сбоя были запущены вспомогательные электрогенераторы, чтобы обеспечить электричеством базовые системы центра, включая системы безопасности, медицинское оборудование, двери и освещение.

В Совете также отметили, что сотрудники в нештатной ситуации действовали профессионально. Они обошли разные блоки, чтобы сообщить о неполадках, но столкнулись с агрессией со стороны заключённых. Трое охранников получили ушибы.