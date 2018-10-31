В Торремолинос застрелили члена «голландской мафии»

В субботу в Торремолинос (Малага) 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение во время ужина в одном из ресторанов. Позже он скончался в больнице.

По информации Europa Press, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Его доставили в региональную больницу Малаги, но спасти его не удалось.

Национальная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Известно, что инцидент произошёл около 21:00. В это время в полицию поступило сообщение о выстрелах. По предварительным данным, стреляли в ресторане Tiki, расположенном рядом с пляжем Playamar. Убийце удалось скрыться на белом фургоне, за рулём которого находился другой человек.

Оказалось, что убитым был ранее судимый член голландской криминальной группировки, которая занималась вымогательствами и торговлей психотропными веществами.

За месяц до убийства мужчина был задержан полицией по делу о взрыве в Марбелье. Правоохранительные органы полагают, что речь идёт о сведении счётов между преступными группировками.